Эко-ярмарка "ВДНХ" откроется в Барнауле 21 мая

Новый специализированный центр по продаже качественных и свежих продуктов питания и товаров повседневного спроса "Эко-ярмарка "ВДНХ" откроется в Барнауле в субботу, 21 мая. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Сейчас в комплексе завершают монтажные работы. На торговых площадях будут торговать местные производители. Основное условие – качество продукции.

Площадь объекта превышает 10 тысяч квадратных метров. Основная часть торговых помещений отдана под торговлю продуктами питания. Аббревиатура ВДНХ (выставка достижений народного хозяйства) в названии неслучайна – площадку ярмарки товаропроизводители смогут использовать для презентаций.

Барнаульцы смогут купить здесь мясные деликатесы, кондитерскую и молочную продукцию и многое другое.

Ярмарка находится по адресу Взлетная, 2к.

