Эколог рассказал, как можно спасти алтайский лес от опасных рубок

Алтайский эколог, руководитель региональной группы общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков рассказал, какие меры надо предпринять, чтобы ограничить рубки леса в регионе, информация о которых со скандалом вышла на федеральный уровень.

В ноябре 2018 года министр природы России Дмитрий Кобылкин сообщил, что в 2019 году уникальные ленточные боры Алтайского края будут выделены в отдельный лесной район с особыми правилами ведения хозяйства. В ОНФ напомнили, что неоднократно выступали с этим и другими предложениями об ограничении рубок в алтайских лесах.

"Потребовалось много времени, но нас услышали", — прокомментировал Алексей Грибков и рассказал, что именно предлагали общественники.

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Одно из них — увеличить возраст рубки сосны в ленточных борах до 121 года. Именно так и было до 2008 года, а потом возраст снизили до 101 года. Это привело к увеличению объемов заготовки основной лесообразующей породы. Но, по словам Грибкова, к столетнему возрасту деревья не успевают выполнить свои биологические и экологические функции.

"Заготовка древесины ведется и на особо охраняемых природных территориях регионального значения, что противоречит целям их создания и действующему законодательству. Поэтому нужно выделить зоны особой охраны в заказниках, где должны быть запрещены все виды рубок кроме санитарных", — продолжает эксперт.

Также он предлагает разработать правила использования, охраны, защиты и воспроизводства ленточных боров, учитывающие их уникальные свойства, высокую уязвимость и исключительную значимость полезных функций. И установить нормативы противопожарного обустройства лесов с учетом специфики пожарной опасности регионов и расположенных на их территории природно-климатических зон.