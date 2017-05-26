Экомобиль будет принимать лампы и ртутьсодержащие отходы в Барнауле 27 мая

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Экомобиль в субботу, 27 мая, будет принимать у жителей старые энергосберегающие лампы и ртутьсодержащие отходов, сообщает официальный сайт администрации краевойстолицы.

Работа экомобиля будет организована по следующим адресам:

10.00 – 11.00 р.п.Южный, ул.Чайковского, 21 (ДК "Южный");

11.30 – 12.30 проспект Красноармейский, 47а (ТРК "Сити-центр");

13.00 – 14.00 проспект Красноармейский, 131 (магазина "Спорт-Мастер");

14.30 – 15.30 проспект Ленина, 71 (ТЦ "Россия").

Также в ведомстве уточняют, что прием бытовых ламп от барнаульцев будет проводиться на парковке гипермаркета "Прораб" (проспект Космонавтов, 8/2) с 13.00 до 16.00, куда к тому же можно сдать вторсырье: пластик, стекло, металл, бумагу.