Экономисты, психологи и дизайнеры: какие профессии выбирают в вузах Алтая

Больше 40 тысяч заявлений было подано в вузы Алтайского края на очную и очно-заочную формы обучения бакалавриата и специалитета. В 2019 году вузам края по этим программам выделено больше пяти тысяч бюджетных мест.

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Прочее Приемная кампания: сколько в алтайских вузах бюджетных мест и шансов поступить

По информации министерства образования и науки региона, в Барнауле студентами бюджетной формы обучения стали почти пять тысяч студентов, а без вступительных испытаний (победители олимпиад) в 2019 году в вузы города поступил 31 человек.

Самыми востребованными направлениями стали: "экономика", "менеджмент", "государственное и муниципальное управление", "психология", "медико-профилактическое дело", "фармация", "стоматология", "дизайн".

Наименее популярны у абитуриентов этого года "физическая культура", "музыкально-инструментальное искусство", "педагогическое образование" (изобразительное искусство и дизайн).

В целом по ведущим вузам региона средний балл ЕГЭ на бюджетные места составил 69,34 балла. Это на 1,54 пункта выше, чем в предыдущем году. Лидер – Алтайский филиал РАНХиГС, где средний балл ЕГЭ равен 80,17.