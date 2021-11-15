Экс-чиновник из Алтайского края Николай Шуба получил работу в совете СНГ

Бывший главный федеральный инспектор Алтайского края и полномочный представитель президента в регионе Николай Шуба получил работу в Совете глав правительства СНГ. Об этом сообщает "Банкфакс".

Шуба возглавил комитет по делам воинов-интернационалистов. Его кандидатуру поддержали в Минобороны и МИД.

Николай Шуба занимал пост полномочного представителя президента России в Алтайском крае в девяностых годах. На выборах президента в 2000-м году он был доверенным лицом Владимира Путина и возглавлял его штаб в Алтайском крае. В том же году Шуба назначен главным федеральным инспектором в регионе.

С 2002 года чиновник стал работать в Московской области.