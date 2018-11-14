Экс-директор стройфирмы на Алтае получил 7,5 лет колонии за обман дольщиков

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Экс-директора ООО СК "Строй-Тактика" в Алтайском крае признали виновным в хищении денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере — суд приговорил его к реальному сроку лишения свободы.

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Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, бывшему главе компании инкриминировали мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

В данный момент установлено, что обвиняемый спланировал похитить денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Для реализации своих преступных намерений он зарегистрировал в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью, сконцентрировав в своих руках все соответствующие полномочия.

"Посредством использования услуг агентств по недвижимости, а также лично, он предлагал гражданам внести якобы на выгодных условиях денежные средства в ООО СК "Строй-Тактика" для строительства квартир в многоэтажном жилом доме на земельном участке в городе Новоалтайске. Впоследствии мужчина получил необходимую документацию для строительства и выполнил ряд строительных работ под видом осуществления законной предпринимательской деятельности. Безвозмездно получая денежные средства граждан, директор Общества заведомо не намеревался в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства", — указывают в СКР.

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В итоге, как констатируют в ведомстве, мужчина похитил денежные средства граждан и организаций на общую сумму более 145 миллионов рублей. Затем он скрылся и длительное время находился в розыске. В январе прошлого года его задержали в Магнитогорске.

"Потерпевшими по уголовному делу признаны 73 гражданина. Кроме того, в ходе следствия доказано, что от действий обвиняемого пострадало два юридических лица, которые по мнимым договорам выполняли работы и оказывали услуги, необходимые для проведения строительных и проектных работ", — добавляют в Следственном комитете.

Суд приговорил экс-директора компании к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.