Экс-глава Счетной палаты Славгорода получил условный срок за мошенничество

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Приговор в отношении бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Славгорода, которого признали виновным в мошенничестве, вступил в силу, сообщили в краевой прокуратуре.

Как установил суд, преступление чиновник совершил с использованием своего служебного положения.

"В период времени с 18.09.2012 по 23.10.2012 осужденный, будучи председателем Контрольно-счетной палаты г. Славгорода, достоверно зная, что допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, у него прекращен, осознавая, что должность председателя Контрольно-счетной палаты г. Славгорода не предусмотрена номенклатурой должностей, подлежащих допуску к государственной тайне, разработал трудовой договор, содержащий заведомо ложные сведения об установлении ему надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 10%", - уточняют в правоохранительном ведомстве.

Затем этот договор злоумышленник обманным путем подписал у главы города, а после разработал проект штатного расписания Контрольно-счетной палаты, который также содержал недостоверные сведения об установлении надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 10%.

После этого депутатами городского собрания, введенными в заблуждение относительно законности установления председателю Контрольно-счетной палаты надбавки "за секретность", было принято решение о внесении изменений в штатное расписание.

В итоге обвиняемый причинил ущерб на сумму 29 844 рубля 33 копейки.

За это его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, удовлетворен иск о взыскании с подсудимого нанесенного ущерба.