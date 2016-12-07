Экс-главу Камня-на-Оби осудили за неуплату налогов и зарплаты

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Суд признал виновным экс-главу города Камень-на-Оби Александра Кулика, который также был гендиректором ОАО "Слава", в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и невыплате зарплаты. Также в уклонении от уплаты налогов виновной признали бывшего главного бухгалтера компании, сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи и суд установили, что Кулик вместе с бухгалтером ОАО "Слава" вносили ложные сведения в налоговые декларации организации, что помогло им уклониться от уплаты НДС за налоговые периоды 2012-2013 годов. Сумма не уплаченного в бюджет налога превысила 11,5 миллиона рублей.

Также установлено, что с 2014 по 2015 год Кулик умышленно частично не платил десяти сотрудникам организации зарплату больше трех месяцев. Он выдавал им деньги в размере менее половины от причитающейся зарплаты, при этом он мог полностью и своевременно погасить задолженность по зарплате. Вместо этого Кулик потратил деньги на другие цели, в том числе оплату общехозяйственных расходов, товаров, работ и услуг поставщикам и прочих выплат. В итоге долги по зарплате перед работниками фирмы составили свыше полумиллиона рублей.

Сейчас организация находится в стадии банкротства, подчеркивается в сообщении.

Суд признал Кулика виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей. Экс-главбуху назначили наказание в виде штрафа, однако ее освободили от наказания в связи с применением акта об амнистии.

Также суд удовлетворил гражданский иск налоговой службы на взыскание солидарно недоимки по не уплаченному в бюджет налогу в размере свыше 11 миллионов рублей.