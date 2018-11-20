Экс-главу сельсовета на Алтае судят за незаконную попытку погасить долги

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Экс-глава сельсовета в Бийском районе Алтайского края идет под суд по обвинению в превышении должностных полномочий — по версии следствия, чиновник незаконно пытался погасить долг муниципальной администрации.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в 2015 году между администрацией сельсовета и одной из строительных фирм в рамках федеральной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья был заключен муниципальный контракт на строительство жилых квартир в многоквартирном доме в одном из сел Бийского района.

"В ходе осуществления строительства Глава сельсовета, явно выходя за пределы своих полномочий, выдвинул незаконные требования директору строительной организации о перечислении на лицевой счёт муниципалитета денежной суммы в размере 550 000 рублей с целью погашения имеющейся задолженности администрации сельсовета по оплате коммунальных услуг и возобновления операций по счетам", — указывают в СКР.

Также уточняется, что перечисленные денежные средства не были возвращены строительной фирме, а это повлекло нарушение прав и законных интересов данной организации, а также обернулось причинением имущественного ущерба.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.