Экс-капитан высмеял контракт футболиста из Барнаула со "Спартаком"

Бывший капитан московского "Спартака" Андрей Тихонов посмеялся над сообщениями в СМИ о том, что по контракту с красно-белыми Александр Соболев может получать 1,2 млн евро за сезон.

"Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для "Спартака", – написал Тихонов, сопроводив текст "смеющимися" смайликами.

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Ранее в прессе появилась информация о том, что Соболев переходит в московскую команду из самарских "Крыльев Советов".

Напомним, Соболев является воспитанником барнаульского футбола. Он начинал заниматься в местном "Динамо". Также выступал за другие сибирские команды: томскую "Томь" и красноярский "Енисей".

Андрей Тихонов выступал за "Спартак" с 1992 по 2000 год. Он помог команде взять восемь чемпионских титулов.