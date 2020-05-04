Экс-капитан высмеял контракт футболиста из Барнаула со "Спартаком"
Андрей Тихонов сравнил его зарплату со спортсменами, которые "заработали звезду"
Бывший капитан московского "Спартака" Андрей Тихонов посмеялся над сообщениями в СМИ о том, что по контракту с красно-белыми Александр Соболев может получать 1,2 млн евро за сезон.
"Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для "Спартака", – написал Тихонов, сопроводив текст "смеющимися" смайликами.
Ранее в прессе появилась информация о том, что Соболев переходит в московскую команду из самарских "Крыльев Советов".
Напомним, Соболев является воспитанником барнаульского футбола. Он начинал заниматься в местном "Динамо". Также выступал за другие сибирские команды: томскую "Томь" и красноярский "Енисей".
Андрей Тихонов выступал за "Спартак" с 1992 по 2000 год. Он помог команде взять восемь чемпионских титулов.