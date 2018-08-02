Экс-министр здравоохранения Республики Алтай получил назначение в Барнаул

Фото: правительство Республики Алтай

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула получил официально нового руководителя, которым стал 59-летний Владимир Пелеганчук, последние пять лет занимавший пост министра здравоохранения Республики Алтай, говорится на официальном сайте медучреждения.

Владимир Пелеганчук назначен исполняющим обязанности руководителя. Скорее всего, в ближайшее время он получит официальное назначение. До него на указанном посту полгода трудился врач высшей категории, кандидат медицинских наук Юрий Батрак, который вновь вернулся на позиции заместителя.

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Общество Главврач городской больницы №1 Барнаула Владимир Пелеганчук уволился, последний день работает и его «начальник»

Известно, что Пелеганчук - доктор медицинских наук, врач высшей категории, заслуженный врач РФ.

В центре травматологии Барнаула официально не было руководителя с начала года после ухода с должности главного врача Людмилы Григоричевой.

Вместо Владимира Пелеганчука исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Алтай назначен главный врач перинатального центра Павел Решетов.

Владимир Пелеганчук родился в 1959 году. В 1982 году он окончил Алтайский медуниверситет. С того времени начал работать в горбольнице № 1 Барнаула. Пелеганчук работал врачом-травматологом первого травматологического отделения, с 1992 года стал заведующим травматологическим отделением, с 1996 года был главврачом горбольницы. С 2000 года он числился главным внештатным травматологом-ортопедом Алтайского края, с 2011 года — главным травматологом-ортопедом Сибирского федерального округа. С 2013 года занимает пост министра здравоохранения Республики Алтай. Доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации.