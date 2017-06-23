Экс-полицейского в Барнауле наказали условно за особо крупное мошенничество

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Суд в Барнауле вынес приговор 34-летнему экс-полицейскому, который признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что обвиняемый ранее был оперативным сотрудником полиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Ему стало известно об изъятии у бизнесмена документов и ключей почти от 50 дорогостоящих автомобилей.

Злоумышленник предложил предпринимателю решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела и возврате машин. Для этого бывший правоохранитель попросил передать через него два миллиона рублей для должностных лиц, которые в действительности он никому передавать не собирался, а хотел похитить.

В итоге бизнесмен обратился в краевое управление ФСБ. После незаконного получения денег обвиняемый был задержан.

Отмечается, что злоумышленник полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. Согласно приговору, мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.