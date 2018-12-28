Экс-замнач Алтайкрайимущества возглавил тепличный комплекс "Индустриальный"

Фото: altairegion22.ru

Бывший заместитель начальника Алтайкрайимущества Михаил Комиссаров назначен руководителем крупнейшего в Сибири барнаульского тепличного комплекса "Индустриальный", передает "Интерфакс".

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Отмечается, что к исполнению своих обязанностей он приступил 26 декабря. Михаил Комиссаров на данный момент одновременно числится конкурсным управляющим ООО "Дормаш" (Заринск), которое занималось строительством автомобильных дорог.

В период с января 2012 года по февраль 2013 года он был заместителем начальника Алтайкрайимущества.

Издание также отмечает, что по итогам 2017 года "Индустриальный" сократил чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом — до четырех миллионов рублей, а выручку — на 9,5%, до 729,5 миллиона рублей.

Вместе с тем себестоимость продаж увеличилась на 2,4% и превысила 822,5 миллиона рублей. Убыток от продаж составил 93 миллиона рублей против прибыли почти в 3 миллиона рублей годом ранее.

На долю "Индустриального" выпадает более 90% выращиваемых в теплицах овощей на Алтае.