Эксперт протестировал сеть билайн после масштабной модернизации

Агентство TelecomDaily проверило покрытие билайн. Масштабное развитие сети, которое провёл оператор за последние годы, действительно улучшило клиентские характеристики и сделало мобильные сервисы удобнее.

Агентство измерило качество мобильной связи почти в сотне мест, расположенных в 11 регионах. В большинстве локаций полученные скорости были выше 5-10 Мбит/с, которых, по данным агентства, хватает для комфортного использования сервисов на мобильном телефоне. Кроме того, в половине из всех измеренных локаций у билайн зафиксировали самые высокие скорости мобильного интернета среди «большой четвёрки». Эксперт подтвердил, что обновлённая сеть оператора соответствует требованиям пользователей к современным сервисам.

«Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проводит исследования качества связи регионов Российской Федерации с 2007 года. У нас есть возможность сравнить результаты разных лет. Мы видим, что за последние два года билайн провёл большую работу по строительству новых базовых станций и оптимизации своих сетей. Модернизация сети позволила сделать большой шаг вперёд и предоставлять своим клиентам услуги на новом уровне, который может покрывать потребности пользователей», — сказал директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

За последние четыре года билайн значительно укрепил сеть 4G и расширил её охват. Всего в результате масштабной стройки сеть выросла почти в три раза. По итогам 2021 года скорости мобильного интернета увеличились на 30% при одновременном росте объёма используемого трафика в 1,4 раза.

Благодаря развитию сети клиенты билайн могут оставаться на связи с близкими людьми, используя разные способы общения. Сейчас клиенты отправляют созданный контент в сеть не меньше, чем скачивают из сети. Поэтому важна не только скорость загрузки информации из сети, но и скорость отправки своего контента. Эти характеристики и проверили эксперты.

Тестирование показало, что снятые на камеру смартфона изображения могут улетать в чат в среднем за несколько секунд, на отправку минутного видеоролика размером 60 мегабайт требуется от пары десятков секунд, а онлайн-трансляции можно вести с хорошей детализацией изображения.

Исследование проводило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в местах нахождения туристических достопримечательностей, где обычно фиксируют высокую загрузку сети, на основании критериев, определённых агентством. Замеры скорости вели с помощью сертифицированного технологического комплекса TEMS Investigation на смартфонах, подключённых к сотовым сетям «большой четвёрки» в июне 2022 года. Ознакомиться с полными текстами исследований, применяемой методикой, а также территорией проведения можно на сайте TelecomDaily.