Эксперт протестировал сеть билайн после масштабной модернизации
Уровень услуг связи оператора отвечает современным потребностям клиентов
Агентство TelecomDaily проверило покрытие билайн. Масштабное развитие сети, которое провёл оператор за последние годы, действительно улучшило клиентские характеристики и сделало мобильные сервисы удобнее.
Агентство измерило качество мобильной связи почти в сотне мест, расположенных в 11 регионах. В большинстве локаций полученные скорости были выше 5-10 Мбит/с, которых, по данным агентства, хватает для комфортного использования сервисов на мобильном телефоне. Кроме того, в половине из всех измеренных локаций у билайн зафиксировали самые высокие скорости мобильного интернета среди «большой четвёрки». Эксперт подтвердил, что обновлённая сеть оператора соответствует требованиям пользователей к современным сервисам.
«Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проводит исследования качества связи регионов Российской Федерации с 2007 года. У нас есть возможность сравнить результаты разных лет. Мы видим, что за последние два года билайн провёл большую работу по строительству новых базовых станций и оптимизации своих сетей. Модернизация сети позволила сделать большой шаг вперёд и предоставлять своим клиентам услуги на новом уровне, который может покрывать потребности пользователей», — сказал директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
За последние четыре года билайн значительно укрепил сеть 4G и расширил её охват. Всего в результате масштабной стройки сеть выросла почти в три раза. По итогам 2021 года скорости мобильного интернета увеличились на 30% при одновременном росте объёма используемого трафика в 1,4 раза.
Благодаря развитию сети клиенты билайн могут оставаться на связи с близкими людьми, используя разные способы общения. Сейчас клиенты отправляют созданный контент в сеть не меньше, чем скачивают из сети. Поэтому важна не только скорость загрузки информации из сети, но и скорость отправки своего контента. Эти характеристики и проверили эксперты.
Тестирование показало, что снятые на камеру смартфона изображения могут улетать в чат в среднем за несколько секунд, на отправку минутного видеоролика размером 60 мегабайт требуется от пары десятков секунд, а онлайн-трансляции можно вести с хорошей детализацией изображения.
Исследование проводило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в местах нахождения туристических достопримечательностей, где обычно фиксируют высокую загрузку сети, на основании критериев, определённых агентством. Замеры скорости вели с помощью сертифицированного технологического комплекса TEMS Investigation на смартфонах, подключённых к сотовым сетям «большой четвёрки» в июне 2022 года. Ознакомиться с полными текстами исследований, применяемой методикой, а также территорией проведения можно на сайте TelecomDaily.