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Эксперт рассказала, что происходит на рынке автокредитования в 2021 году

Финансовый эксперт провела аналитический обзор автокредитования в России

13 декабря 2021, 12:01, Коммерческий отдел

Автомобили в 2021 году подорожали во всех странах мира. Это связано с дефицитом микрочипов, полупроводников, удорожанием металла, сбоями в цепочках поставок и растущей инфляцией. Кроме того, на количестве продаж сказался отложенный из-за пандемии спрос прошлого года и приостановка программы господдержки на покупку автомобилей. Финансовый эксперт сервиса Бробанк Трескова Клавдия проанализировала рынок автокредитования и оценила, каковы его перспективы на ближайшее время.

Что происходит на рынке автокредитования

За первое полугодие 2021 года россиянами в кредит куплено 416 тысяч автомобилей. Это на 52% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, и на 29% больше, чем в 2019, когда пандемии ещё не было. Предполагалось, что в третьем и четвёртом квартале продажи резко упадут. Но по итогам девяти месяцев 2021 года в России уже продано 1,17 млн автомобилей, что на 14% больше, чем за тот же период 2020 года. По прогнозам агентства "Национальные кредитные рейтинги" по итогам 2021 года рост рынка автокредитов составит 17-18%, который сопоставим с рекордным уровнем 2019 года.

При этом значительно вырос и рынок автокредитования. По данным первого полугодия почти половина россиян брали займы в банках на покупку автомобилей. Причём в 2015 году автокредит оформлял только каждый третий покупатель. НКР предполагает, что этот показатель в ближайшее время будет только расти.

Основные причины роста количества автокредитов в 2021 году по сравнению с покупками на свои деньги:

  1. глобальное подорожание автомобилей и опасения россиян о дальнейшем росте цен;
  2. уменьшение реальных доходов россиян;
  3. маркетинговая активность автодилеров.

Повышенный спрос россиян отразился на общей сумме автокредитования. Она достигла 433 млрд рублей, превысив показатель 2020 года на 85%. Однако это связано не только с повышенным спросом, но и с тем, что выросла цена на автомобили. На июль 2021 года средняя цена легковой машины прибавила 12% по сравнению с прошлым годом и составила 1,9 млн рублей. Средняя стоимость иномарки выросла на 13% – до 2,24 млн рублей, а отечественного автомобиля на 11% – до 776 тысяч рублей.

Лидеры рынка автокредитования

В первом полугодии 2021 года в топ-10 российских банков по объёму розничных автокредитов вошли:

Место в рейтинге

Наименование банка

Портфель автокредитов               на 01.07.21 г., в млн рублей

Портфель автокредитов               на 01.07.20 г., в млн рублей

Динамика за год, в %

1

Группа СберБанка, в том числе Сетелем Банк

143 569

114 687

25,2

2

Росбанк

126 364

115 170

9,7

3

ВТБ

118 096

111 433

6,0

4

Совкомбанк

107 664

93 847

14,7

5

РГС Банк

61 144

16 320

274,7

6

Тинькофф Банк

53 266

21 556

147,1

7

БМВ Банк

46 081

37 090

15,8
 

8

ЮниКредит Банк

44 002

54 619

-19,4

9

МС Банк Рус

26 513

26 252

1,0

10

БыстроБанк

17 471

18 448

-5,3

Снижение портфелей по автокредитам было только у двух банков из топа: ЮниКредитБанк и БыстроБанк. При этом в десятку вошли два банка, которых в 2020 году не было в лидерах, – это РГС Банк и Тинькофф Банк. Эти же два банка показали и самую высокую динамику – 274,7% и 147,1% соответственно.

В топ-10 банков по количеству выданных автокредитов в первом полугодии 2021 года вошли:

Место в рейтинге

Банк

Количество автокредитов, тыс. шт.

1

Тинькофф Банк

61,4

2

Сетелем Банк

57,4

3

Совкомбанк

57,3

4

Росбанк

49,4

5

ВТБ

41,5

6

РГС Банк

39,3

7

МС Банк Рус

9,6

8

ЮниКредит Банк

9,4

9

БыстроБанк

9,1

10

БМВ Банк

7,6

За этот период банки одобрили каждую третью заявку на автокредит, причём 97% займов выдано без подтверждения дохода.

В топ-3 наиболее востребованных марок автомобилей у российских заёмщиков вошли Hyundai, Kia и Lada.

Автокредиты без первоначального взноса или со слишком высоким первым взносом встречались реже, чем кредиты со взносом от 20% до 50%.

Наиболее востребованным сроком при оформлении автокредитов стал период более от трёх лет и более.

По информации от лидеров рынка автокредитования только 8% кредитов было оформлено по программе господдержки. Минпромторг заявил, что приостановил льготную программу, так как спрос на автомобили и так слишком высокий, по сравнению с предложением. Запустят господдержку в 2023 году или нет, пока неизвестно.

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