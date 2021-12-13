Эксперт рассказала, что происходит на рынке автокредитования в 2021 году

Автомобили в 2021 году подорожали во всех странах мира. Это связано с дефицитом микрочипов, полупроводников, удорожанием металла, сбоями в цепочках поставок и растущей инфляцией. Кроме того, на количестве продаж сказался отложенный из-за пандемии спрос прошлого года и приостановка программы господдержки на покупку автомобилей. Финансовый эксперт сервиса Бробанк Трескова Клавдия проанализировала рынок автокредитования и оценила, каковы его перспективы на ближайшее время.

За первое полугодие 2021 года россиянами в кредит куплено 416 тысяч автомобилей. Это на 52% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, и на 29% больше, чем в 2019, когда пандемии ещё не было. Предполагалось, что в третьем и четвёртом квартале продажи резко упадут. Но по итогам девяти месяцев 2021 года в России уже продано 1,17 млн автомобилей, что на 14% больше, чем за тот же период 2020 года. По прогнозам агентства "Национальные кредитные рейтинги" по итогам 2021 года рост рынка автокредитов составит 17-18%, который сопоставим с рекордным уровнем 2019 года.

При этом значительно вырос и рынок автокредитования. По данным первого полугодия почти половина россиян брали займы в банках на покупку автомобилей. Причём в 2015 году автокредит оформлял только каждый третий покупатель. НКР предполагает, что этот показатель в ближайшее время будет только расти.

Основные причины роста количества автокредитов в 2021 году по сравнению с покупками на свои деньги: