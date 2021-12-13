Эксперт рассказала, что происходит на рынке автокредитования в 2021 году
Финансовый эксперт провела аналитический обзор автокредитования в России
Автомобили в 2021 году подорожали во всех странах мира. Это связано с дефицитом микрочипов, полупроводников, удорожанием металла, сбоями в цепочках поставок и растущей инфляцией. Кроме того, на количестве продаж сказался отложенный из-за пандемии спрос прошлого года и приостановка программы господдержки на покупку автомобилей. Финансовый эксперт сервиса Бробанк Трескова Клавдия проанализировала рынок автокредитования и оценила, каковы его перспективы на ближайшее время.
Что происходит на рынке автокредитования
За первое полугодие 2021 года россиянами в кредит куплено 416 тысяч автомобилей. Это на 52% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, и на 29% больше, чем в 2019, когда пандемии ещё не было. Предполагалось, что в третьем и четвёртом квартале продажи резко упадут. Но по итогам девяти месяцев 2021 года в России уже продано 1,17 млн автомобилей, что на 14% больше, чем за тот же период 2020 года. По прогнозам агентства "Национальные кредитные рейтинги" по итогам 2021 года рост рынка автокредитов составит 17-18%, который сопоставим с рекордным уровнем 2019 года.
При этом значительно вырос и рынок автокредитования. По данным первого полугодия почти половина россиян брали займы в банках на покупку автомобилей. Причём в 2015 году автокредит оформлял только каждый третий покупатель. НКР предполагает, что этот показатель в ближайшее время будет только расти.
Основные причины роста количества автокредитов в 2021 году по сравнению с покупками на свои деньги:
- глобальное подорожание автомобилей и опасения россиян о дальнейшем росте цен;
- уменьшение реальных доходов россиян;
- маркетинговая активность автодилеров.
Повышенный спрос россиян отразился на общей сумме автокредитования. Она достигла 433 млрд рублей, превысив показатель 2020 года на 85%. Однако это связано не только с повышенным спросом, но и с тем, что выросла цена на автомобили. На июль 2021 года средняя цена легковой машины прибавила 12% по сравнению с прошлым годом и составила 1,9 млн рублей. Средняя стоимость иномарки выросла на 13% – до 2,24 млн рублей, а отечественного автомобиля на 11% – до 776 тысяч рублей.
Лидеры рынка автокредитования
В первом полугодии 2021 года в топ-10 российских банков по объёму розничных автокредитов вошли:
|
Место в рейтинге
|
Наименование банка
|
Портфель автокредитов на 01.07.21 г., в млн рублей
|
Портфель автокредитов на 01.07.20 г., в млн рублей
|
Динамика за год, в %
|
1
|
Группа СберБанка, в том числе Сетелем Банк
|
143 569
|
114 687
|
25,2
|
2
|
Росбанк
|
126 364
|
115 170
|
9,7
|
3
|
ВТБ
|
118 096
|
111 433
|
6,0
|
4
|
Совкомбанк
|
107 664
|
93 847
|
14,7
|
5
|
РГС Банк
|
61 144
|
16 320
|
274,7
|
6
|
Тинькофф Банк
|
53 266
|
21 556
|
147,1
|
7
|
БМВ Банк
|
46 081
|
37 090
|
15,8
|
8
|
ЮниКредит Банк
|
44 002
|
54 619
|
-19,4
|
9
|
МС Банк Рус
|
26 513
|
26 252
|
1,0
|
10
|
БыстроБанк
|
17 471
|
18 448
|
-5,3
Снижение портфелей по автокредитам было только у двух банков из топа: ЮниКредитБанк и БыстроБанк. При этом в десятку вошли два банка, которых в 2020 году не было в лидерах, – это РГС Банк и Тинькофф Банк. Эти же два банка показали и самую высокую динамику – 274,7% и 147,1% соответственно.
В топ-10 банков по количеству выданных автокредитов в первом полугодии 2021 года вошли:
|
Место в рейтинге
|
Банк
|
Количество автокредитов, тыс. шт.
|
1
|
Тинькофф Банк
|
61,4
|
2
|
Сетелем Банк
|
57,4
|
3
|
Совкомбанк
|
57,3
|
4
|
Росбанк
|
49,4
|
5
|
ВТБ
|
41,5
|
6
|
РГС Банк
|
39,3
|
7
|
МС Банк Рус
|
9,6
|
8
|
ЮниКредит Банк
|
9,4
|
9
|
БыстроБанк
|
9,1
|
10
|
БМВ Банк
|
7,6
За этот период банки одобрили каждую третью заявку на автокредит, причём 97% займов выдано без подтверждения дохода.
В топ-3 наиболее востребованных марок автомобилей у российских заёмщиков вошли Hyundai, Kia и Lada.
Автокредиты без первоначального взноса или со слишком высоким первым взносом встречались реже, чем кредиты со взносом от 20% до 50%.
Наиболее востребованным сроком при оформлении автокредитов стал период более от трёх лет и более.
По информации от лидеров рынка автокредитования только 8% кредитов было оформлено по программе господдержки. Минпромторг заявил, что приостановил льготную программу, так как спрос на автомобили и так слишком высокий, по сравнению с предложением. Запустят господдержку в 2023 году или нет, пока неизвестно.