Эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда завершили работу в Алтайском крае

Эксперты АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) завершили свою работу в Алтайском крае. Об этом сообщил КАУ «Алтайский центр кластерного развития». Повышать эффективность алтайских предприятий продолжат эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Так, старший руководитель проектов ФЦК Алексей Акулич совместно с представителями Минэкономразвития Алтайского края и экспертами РЦК 30 июня провели совещание по вопросу завершения пилотного потока на последнем предприятии под федеральным управлением ООО «Стеллажные системы». Здесь эксперты ФЦК совместно с сотрудниками сократили время протекания процесса на 49%, незавершенное производство — на 74%, а также увеличили выработку на 80%.

Коллектив управления инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края отметили благодарственным письмом — за сотрудничество и помощь в реализации проектов повышения производительности труда при поддержке Федерального центра компетенций на предприятиях региона.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» реализуют в Алтайском крае с 2019 года. За три года участниками мероприятий проекта под федеральным управлением стали 27 средних и крупных региональных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.