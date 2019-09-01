Эксперты назвали ранние признаки сахарного диабета

Специалисты Глобального диабетического сообщества (The Global Diabetes Community) назвали первые признаки сахарного диабета, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Daily Express.

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Один из самых ранних симптомов – это постоянное ощущение усталости. Оно возникает из-за того, что сахар в необходимых количествах не поступает в клетки. В результате не происходит выработки нужной для бодрости энергии.

Также можно заподозрить болезнь и по другим распространенным признакам. В их числе медленное заживление ран, неутолимая жажда, потеря веса, сухость во рту.

Также возможны такие признаки, как размытое зрение, регулярные ночные походы в туалет и зуд вокруг половых органов.