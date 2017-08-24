Эксперты определят влияние запуска ракет на экологию Горного Алтая

Фото: bloknot-voronezh.ru

Эксперты определят степень воздействия пуска ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур на экологию Республики Алтай.

Новости

Прочее Новосибирский фотограф сделал снимки пролетающей над Алтайским краем ракеты

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, 17 августа был осуществлен запуск "Протона-М" с разгонным блоком "Бриз-М". Космический корабль успешно вышел на орбиту.

В тот же день специалисты взяли пробы окружающей среды - воды открытых водоемов и почвы. "В точках экологического мониторинга, обнаружены обломки ступеней РН от предыдущих пусков, которые вывезены из районов падения на вертолете", - добавляют в Роспотребнадзоре.

Пробы направлены в Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения для изучения.

В надзорном ведомстве также указывают, что в 2017 году уже проводились исследования качества питьевой воды из подземных источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах Горного Алтая, расположенных вблизи районов падения отделяющихся частей ракет-носителей. Во всех пробах не выявлено превышения содержания вредных веществ.

При этом проблема влияния пусков ракет на экологию и население Горного Алтая продолжает находиться на контроле.