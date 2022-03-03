Эксперты по чистоте полов. Xiaomi представила в России новую серию роботов-пылесосов Vacuum-Mop 2

Xiaomi представила на российском рынке два новых робота-пылесоса — Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite и Mi Robot Vacuum-Mop 2. И их уже можно купить в сети официальных магазинов Mi Stores. Разберёмся, чем интересны эти модели.

Пылесос Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite

Эта модель позиционируется как бюджетная, но при этом умеет не только пылесосить, но и мыть полы. Так что она всё же функциональнее других недорогих роботов-пылесосов.

Устройство обеспечивает силу всасывания до 2200 Па. Для ориентирования в пространстве предназначены гироскоп и система визуальной навигации, включающая 25 датчиков. Объём пылесборника составляет 450 мл, тогда как ёмкость резервуара для воды равна 270 мл. Также отмечается, что Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite может преодолевать препятствия высотой до 20 мм, а за счёт небольшой высоты (81 мм) он без особых проблем может заезжать, например, под шкафы.

Пылесос Mi Robot Vacuum-Mop 2

Это устройство более продвинутое: сила всасывания выросла до 2700 Па, а ёмкость бачка для пыли увеличилась до 550 мл (объём резервуара для воды, впрочем, уменьшился до 250 мл).

Пылесос Mi Robot Vacuum-Mop 2 оснащён системой для мытья пола под давлением, а также обладает усовершенствованной системой навигации в пространстве. Повышенная ёмкость аккумулятора — 3200 мАч против 2500 у модели Lite — даёт 110 минут работы, чего достаточно на уборку помещений площадью до 150 кв. м.

Эти и другие роботы-пылесосы вы можете купить на сайте магазинов Xiaomi. Здесь можно сравнить технические характеристики понравившихся гаджетов, их цены, а также уточнить наличие в магазинах.

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