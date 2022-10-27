Эксперты рассказали, как выбрать надежную и долговечную входную дверь
Нужно оценивать не только отделку, но и толщину конструкции, наличие тепло- и шумоизоляции, взломостойкость замка и многое другое
Именно от входной двери во многом зависит, насколько ваш дом или квартира будут безопасными. Одним из наиболее популярных вариантов считаются металлические входные двери. Они не только надежно защищают жилье, но и служат десятилетиями, не требуя ремонта или замены. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе двери.
Основные критерии
Листовая сталь — основа дверного полотна — может быть изготовлена «горячим» или «холодным» способом. Лучшими эксплуатационными свойствами и более высокой ценой отличается холоднокатаная сталь.
Другие важные параметры:
Толщина изделия. Для входной двери в квартиру нужно выбирать сталь не менее 2 мм (оптимальным считается 3 мм). Показатель в 4 мм и выше — отличный выбор для двери загородного дома.
Наличие минимум трех ребер жесткости (2 вертикальных + 1 горизонтальное) — еще одно обязательное требование к хорошей входной двери.
Звуко- и теплоизоляция. Металл — не лучшая защита от холода и постороннего шума, поэтому между листами добавляют особые «прослойки». Они сохраняют тепло в помещении и препятствуют проникновению лишних звуков. Лучшими утеплителями считают пенополиуретан и минеральную вату.
Не менее важно оценить покрытие на внутренней и внешней поверхности двери. Чаще всего используют порошкообразное: оно отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Альтернативой может выступать дерево, пластик, МДФ-панели и прочее. Здесь все зависит от вкуса и предпочтений будущего обладателя двери.
На что еще обратить внимание?
Дверь может быть толстой и суперпрочной, но все равно ненадежной, если в ней установлен плохой замок. Они бывают сувальдными, цилиндровыми, ригельными, электронными и комбинированными. Самыми надежными считают сувальдные, а также комбинированные, объединяющие свойства двух и более систем защиты.
Также важно обратить внимание на процесс установки. Чаще всего дверь изготавливают под конкретный проем. Если размер совпадает, можно приобрести и готовый вариант. Но подбирать дверь, надеясь «подогнать» проем под нее, не стоит.
Если говорить о стране производства, то вовсе не обязательно выбирать двери, изготовленные за рубежом. Российские компании производят достойные образцы, по многим параметрам превосходящие продукцию иностранных конкурентов.
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