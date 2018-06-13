Эксперты: Томенко выиграет выборы в Алтайском крае в первом туре

Губернаторские выборы в Алтайском крае 9 сентября 2018 года пройдут в один тур, эксперты не видят альтернативы для врио главы региона Виктора Томенко. Такая же ситуация прогнозируется и в других субъектах РФ в единый день голосования, передает РБК.

Политологи предсказали отсутствие второго тура на выборах губернаторов. Победителями на выборах во всех субъектах в сентябре станут врио глав регионов, вторых туров не будет — власть смогла договориться с имеющими шансы на успех оппозиционными кандидатами, утверждают эксперты.

Новости

Прочее "Медовый месяц" Виктора Томенко: эксперт об ожиданиях от нового главы Алтая

В единый день голосования 9 сентября пройдут выборы глав 26 регионов. В 19 из них в последний год сменилось руководство, и сейчас их возглавляют временно исполняющие обязанности губернаторов (если губернатор уволен после 10 июня, выборы в регионе пройдут уже в следующем году). Прямые выборы глав пройдут в Москве, Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Кемеровской, Амурской, Воронежской, Тюменской, Магаданской, Владимирской и Московской областях, в Красноярском, Приморском, Алтайском, Хабаровском краях, а также в республиках Саха (Якутия), Хакасия и Чукотском автономном округе. Еще в четырех регионах — Ненецком автономном округе, Дагестане, Ингушетии и Ямало-Ненецком автономном округе — глав регионов выберут депутаты.

Власть усиливает влияние на региональные политические элиты в преддверии местных выборов, отметил руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров. "По самым последним событиям власть не намерена допускать риска второго тура для своих кандидатов", — говорит он, отмечая, что такая модель предусматривает разрешение всех ситуаций "методами кнута и пряника".

Эксперт Комитета гражданских инициатив Андрей Максимов назвал в качестве проблемных для Кремля регионов Алтайский край и Якутию, где Владимир Путин получил меньше голосов, чем в среднем по стране, — 64,66 и 64,38% соответственно против 76,69% итогового результата.

"В Алтайском крае пока скорее наблюдается эйфория от отставки непопулярного главы края Александра Карлина, — сказал эксперт. — Но пройдет ли эйфория быстро или будет поддержана, будет зависеть от работы нового, пока не знакомого врио губернатора".

При позитивном сценарии врио Виктор Томенко может уверенно победить на контрасте с предшественником, при негативном, наоборот, может быть воспринят как чужак, считает Максимов.

Напомним, в 2014 году Александр Карлин победил в первом же туре губернаторских выборов, получив 72,97% голосов избирателей при общей явке в 34,38%.