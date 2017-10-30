Экспозиция музея Германа Титова на Алтае восхитила дочь Юрия Гагарина

Дочери Юрия Гагарина Галине очень понравился Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова в селе Полковниково. Об этом сообщают в краевом управлении по культуре и архивному делу.

Напомним, что Галина Гагарина на прошлой неделе прибыла в регион с рабочим визитом в составе делегации Российского экономического университета имени Георгия Плеханова (Москва) для участия в XIII Всероссийской научной конференции с международным участием "Экономика региона. Создание саморазвивающейся территории на основе хозяйственной агломерации".

На Алтае она побывала и в музее Германа Титова. Гостья в книге отзывов оставила запись, в которой поблагодарила сотрудников музея и пожелала успехов: "С большим волнением посетила музей в селе Полковниково. Восхищена экспозицией, тем, с какой заботой и любовью собраны экспонаты".