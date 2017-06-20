Электричество возвращается в дома барнаульцев
Ранее сообщалось, что электричества нет в Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах города
20 июня 2017, 21:27
Электричество вернулось в дома барнаульцев, проживающих в Октябрьском и Индустриальном районах города, сообщают читатели Amic.ru.
Ранее сообщалось, что электричества нет в Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах города.
Очевидно, что сбой в энергоснабжении связан с грозовым штормом, который прошел в Барнауле вечером 20 июня.
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