Электричество возвращается в дома барнаульцев

Ранее сообщалось, что электричества нет в Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах города

20 июня 2017, 21:27

Электричество вернулось в дома барнаульцев, проживающих в Октябрьском и Индустриальном районах города, сообщают читатели Amic.ru.

Ранее сообщалось, что электричества нет в Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах города.

Очевидно, что сбой в энергоснабжении связан с грозовым штормом, который прошел в Барнауле вечером 20 июня.

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