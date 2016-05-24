Электронные проездные в Барнауле за 58 млн рублей внедрит московская фирма

Фото: omskzdes.ru

Внедрением в Барнауле электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте займется московская фирма "Розан Файнэнс".

Таковы итоги конкурса, объявленного ранее на сайте Госзакупок. В материалах говорится, что закрытое акционерное общество "Розан Файнэнс" окажет услуги за 58 миллионов рублей.

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Максимальная цена контракта, напомним, составляла 59,828 миллиона рублей. Примечательно, что в торгах приняло участие ОАО "Ростелеком". Причем компания была готова выполнить работы за 51,5 миллиона рублей. Однако тендер фирме не достался.

"Ростелеком" уступил "Розан Файнэнс" по показателю "Наличие материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ".

Как сообщал ранее портал Amic.ru, электронная модель оплаты проезда в барнаульском общественном транспорте должна действовать как при наличии кондуктора, так и при его отсутствии.

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Электронная система предполагает ранжирование транспортных карт для льготников и обычных пассажиров. Также возможна классификация на безлимитные, лимитные и пополняемые карты.

Согласно требованиям конкурса, полный запуск электронной модели оплаты проезда в краевой столице должен быть осуществлен в течение 120 дней после заключения контракта с подрядчиком. Таким образом, появления электронной системы в транспорте следует ждать уже этой осенью.

