Электронные проездные введут в Барнауле к сентябрю

Фото: amic.ru

Электронную систему оплаты проезда в общественном транспорте планируется внедрить к сентябрю 2016 года. Электронные транспортные карты заменят традиционные проездные билеты, а также позволят оплачивать проезд без использования наличных средств.

Новости

Прочее Как электронные проездные улучшат работу барнаульского транспорта?

В администрации города считают, что система безналичной оплаты позволит получать достоверную информацию о количестве перевезенных пассажиров, в том числе льготников. Также отслеживание пассажиропотока по времени суток поможет скорректировать график работы общественного транспорта и выстроить более точную маршрутную сеть города. Кроме того, можно будет повысить культуру и качество обслуживания.

Пополнять транспортные карты можно будет в специальных пунктах. При этом останется оплата проезда наличными, однако стоимость поездок с использованием электронных карт будет ниже, подчеркивают власти.

Стоимость транспортных карт будет варьироваться в зависимости от вида - ученическая, студенческая, гражданская, а также от количества поездок, заложенных на карте, сообщили в администрации.

Напомним, в декабре 2015 года "Электронный проездной" протестировали в трамваях №3 и №4. Кондуктору выдавался терминал, с помощью которого он принимал оплату. После испытаний сотрудники общественного транспорта остались довольны, поскольку вес терминала аналогичен весу сумки с деньгами, но при этом у кондуктора нет мелочи.