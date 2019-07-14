Элитный туризм есть, развивайте средний: итальянский эксперт дал советы Алтаю

Алтайскому краю нужно развивать туризм среднего ценового сегмента, элитный уже есть, а от слишком бюджетного мало пользы. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) сказал президент ассоциации "Познаём Евразию", председатель Совета директоров АО "Банк Интеза", международный финансовый эксперт Антонио Фаллико.

"Основные инвестиции следовало бы направлять не в массовый туризм в 1-2 звезды, который уже достаточно развит. Развит у вас и элитный туризм. А именно в среднюю нишу. Туризм — одно из приоритетных направлений развития региона. Причем туризм в самом широком понимании: не только развлекательный, но и оздоровительный", — сказал эксперт.

Причем краю нужны для этого не только финансовые ресурсы, но и отношения с партнерами, работающими в этой отрасли. В частности и из Италии. Он и его коллеги даже готовы поделиться контактами. А ещё он пообещал в следующем году привезти в регион делегацию итальянских бизнесменов и журналистов, чтобы те лично познакомились с местным туризмом и даже региону рекламу.

"Алтайский туризм — это один из известнейших брендов России в этой сфере", — подчеркнул он.

Кстати, сам Антонио Фаллико провел в регионе два рабочих дня и несколько дней как турист.

Профессор Фаллико в составе итальянской делегации участвовал в I Российско-итальянском бизнес-семинаре, прочитал лекцию в политехе. По его словам, главная причина проведения семинара именно в Барнауле — планы банка и италийских бизнесменов развивать сотрудничество с Алтайским краем. Бизнесмены, чиновники и гости обсудили, почему аграрный регион не может достойно продавать свою продукцию на экспорт.