Елки нет, "кирпич" есть: можно ли проехать по площади Сахарова в Барнауле?
Жители краевой столицы недоумевают относительно возможности проезда по участку проспекта Социалистического
Фото: Amic.ru
Жители Барнаула до сих пор не могут понять, можно ли проезжать по площади Сахарова, где накануне было открыто движение после демонтажа новогоднего городка.
Проблема в том, что еще утром в четверг при въезде на площадь со стороны улицы Молодежной на столбе красовался "кирпич". Между тем проезжающие по Сахарова автомобили можно было наблюдать еще накануне днем.
В мэрии краевой столицы, в свою очередь, накануне официально заявили, что на площади Сахарова осуществляется движение транспорта, добавив, что неразобранными оставались отдельные элементы елки.
Руководитель муниципального "Автодорстроя" Андрей Курышин по этому поводу заметил: "Конструкция сдвинута в сторону от проезжей части и не препятствует движению. В кратчайшие сроки демонтаж будет закончен, елочную конструкцию отправят на хранение до следующего Нового года.