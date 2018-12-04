Елочка понравится: 14-метровое новогоднее дерево установили в Барнауле

Фото: barnaul.org

Живую 14-метровую елку установили к зимним праздникам в барнаульском микрорайоне Новосиликатный, сообщает пресс-центр городской администрации.

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Ель расположена у самолета по улице Новосибирской. "Символ Нового года проделал путь в 20 километров, дерево доставили из Павловского района. Ель будет украшена новогодним декором и светящейся гирляндой", — уточняют в мэрии.

Кроме того, на площади будут установлены двухметровые фигуры главных героев праздника — Деда Мороза и Снегурочки.

Праздничное мероприятие здесь запланировано на 28 декабря.

Напомним, что главная новогодняя елка в настоящее время монтируется на площади Сахарова. Здесь же в скором времени появится большой снежный городок.