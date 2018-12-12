Елочная лихорадка от Amic.ru: получи приз за фото новогодних елок

Походит к концу 2018 год. Барнаул уже охватила предновогодняя суета: все ищут подарки для своих близких, продумывают новогоднее меню, украшают новогоднюю елку.

Кстати, редакция Amic.ru подарит настоящую елку самому активному читателю, который сделает больше всех фото новогодних елок нашего города. Первые смельчаки уже приняли наш вызов и прислали в редакцию фотографии новогодних красавиц.

Что для этого нужно?

Сделай селфи с новогодней елкой; Выкладывай в инстаграм фото с указанием адреса; Ставь хэштег #елочная_лихорадка и отмечай в публикации @amic.ru.

Тому, кто соберет больше всех елок, редакция Amic.ru подарит настоящую елку. Марафон продлится до 20 декабря, а счастливчика объявим 24 декабря в 12:00.