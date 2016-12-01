Эльза, Спартак, Аполлинария: барнаульцы называют детей необычными именами

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На протяжении последних 16 лет в Барнауле самыми популярными именами среди младенцев являются Артём, Кирилл, Дмитрий, Александр, Илья, София, Дарья, Елизавета, Анастасия, Ксения. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Согласно данным ЗАГСа Октябрьского района, в последнее время горожане стали называть новорожденных исконно русскими именами. В Барнауле сохраняется мода на такие имена, как Мирон, Тихон, Аглая, Назар, Игнат, Кузьма, Макарий, Глафира.

Между тем в этом году наметилась тенденция называть детей более экстравагантными именами. В 2016 году появились младенцы с именами Эльза, Тиана, Фаддей, Ричард, Спартак, Ясения, Ибрагим, Аполлинария.

В ЗАГСе этого района призывают родителей хорошо подумать над именем своего ребёнка, ведь с этим именем ему жить всю жизнь.