Эмоциональный наследник "серого кардинала": как характеризуют Вячеслава Франка

Интрига, кто станет будущим мэром Барнаула, – выходец из правительства края, из другого региона или из бизнеса – практически умерла 12 декабря, в День Конституции. Утром документы в конкурсную комиссию подал врио главы города Вячеслав Франк.

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Он стал исполнять обязанности сразу после отставки Сергея Дугина, но считался не безоговорочным кандидатом, а, скорее, первым запасным.

Мнения, которые высказывают о Франке люди, работавшие или как-то сотрудничавшие с ним, противоречивы. Вот некоторые характеристики, которые удалось узнать amic.ru.

1. Это человек, который не боится браться за любое новое направление и занимать любую более высокую должность, потому что искренне уверен, что способен со всем справиться.

2. Франк – ученик и политический наследник Петра Фризена, бывшего первого зама главы города, которого называли "серым кардиналом" администрации. Он начинал работать в мэрии еще при Владимире Баварине, но особый вес набрал при Владимире Колганове и Игоре Савинцеве. Он искусно руководил аппаратом, определял политику мэрии, в том числе информационную, умел вовремя перестроиться и почти всегда ставил на победителя.

Фризен покинул пост 10 января 2017 года в день своего 70-летия. Его место занял Вячеслав Франк, которого Фризен, как говорят, целенаправленно готовил как своего преемника. По данным amic.ru, их до сих пор периодически видят вместе в барнаульском спортклубе.

3. Эмоционален.

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4. Франк – гораздо более медийная фигура, чем его предшественник Сергей Дугин. Он готов выходить в информационное пространство.

5. Вячеслав Франк – опытный "разруливатель" конфликтных ситуаций. Например, он несколько лет назад возглавлял рабочую группу, которая решала проблемы обманутых дольщиков. Для них строились дома, в том числе на бюджетные деньги. Франку приходилось учитывать интересы разных групп, решать конфликты между ними.

6. "Нужно уяснить, что с приходом Франка в администрации Барнаула будут другие стандарты деловой и политической этики, он мыслит и ведет дела иначе, чем его предшественники", – сказал amic.ru один опытнейший политик края.

7. Несколько человек из сферы политики и строительства рассказали, что Франк – далеко не ас в продуцировании собственных идей, но умело объединяет и транслирует дальше идеи других.

8. Собеседники amic.ru рассказали, что не исключают вариант, при котором Франк будет максимально прислушиваться к губернатору Виктору Томенко.

Вячеславу Франку 54 года. Коренной барнаулец. У него базовое строительное образование. 14 лет работал в строительных организациях. С 2007 года – в администрации Барнаула. С 2011 года – заместитель главы города. Курировал работу строительного комплекса и земельные отношения. С 2017 года – первый зам. После отставки Сергея Дугина 15 августа 2019 года назначен врио главы города.