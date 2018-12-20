Энергетики перед ростом тарифов просят жителей двух Алтаев погасить долги

"В русской традиции отдавать все долги в уходящем году и в новый вступать налегке", — отмечают в АО "Алтайэнергосбыт"

20 декабря 2018, 08:14

Фото: cherlock.ru

Жителей двух Алтаев перед повышением тарифов на электроэнергию с 1 января призывают завершить этот год без долгов, погасив всю имеющуюся задолженность за электроэнергию, включая пеню.

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Напомним, в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20% с начала 2019 года будет проведена индексация тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к ней категорий потребителей:

Для жителей Алтайского края:

  • для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, тариф увеличится на 1,6%;
  • для городского населения, за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, — на 1,8%;
  • для сельского населения — на 1,6%.

Для жителей Республики Алтай:

  • для сельского населения и городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, тариф увеличится на 1,7%;
  • для городского населения, за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, — на 1,6%.

Говоря о важности погашения задолженности, заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров подчеркнул: "В русской традиции отдавать все долги в уходящем году и в новый вступать налегке. Мы желаем всем нашим клиентам поступить именно так, ведь платить по счетам своевременно выгодней, чем накапливать задолженность. Несвоевременность расчётов влечет дополнительные расходы на оплату энергоресурсов".

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