Энергетики перед ростом тарифов просят жителей двух Алтаев погасить долги

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Жителей двух Алтаев перед повышением тарифов на электроэнергию с 1 января призывают завершить этот год без долгов, погасив всю имеющуюся задолженность за электроэнергию, включая пеню.

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Напомним, в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20% с начала 2019 года будет проведена индексация тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к ней категорий потребителей:

Для жителей Алтайского края:

для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, тариф увеличится на 1,6%;

для городского населения, за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, — на 1,8%;

для сельского населения — на 1,6%.

Для жителей Республики Алтай:

для сельского населения и городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, тариф увеличится на 1,7%;

для городского населения, за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, — на 1,6%.

Говоря о важности погашения задолженности, заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров подчеркнул: "В русской традиции отдавать все долги в уходящем году и в новый вступать налегке. Мы желаем всем нашим клиентам поступить именно так, ведь платить по счетам своевременно выгодней, чем накапливать задолженность. Несвоевременность расчётов влечет дополнительные расходы на оплату энергоресурсов".