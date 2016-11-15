Энергетики сообщили, что оборудование на Алтае готово работать в морозы

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Специалисты Сибирской генерирующей компании готовы к работе в Алтайском крае в связи с надвигающимися морозами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Прочее Грядет аномальный холод: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

"Потребителям Сибирской генерирующей компании не о чем беспокоиться – предприятия энергохолдинга в Барнауле и Рубцовске полностью готовы к работе в условиях низких температур", – сказано в сообщении СГК.

Как сообщалось ранее, сейчас в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за надвигающихся холодов. По прогнозам Гидрометцентра, с 15 по 20 ноября на территории региона температура воздуха будет ниже нормы на 15-20 градусов.

Сильнее похолодает во второй половине недели. Ночью прогнозируемая температура составит -25...-30 градусов, а местами до -35 градусов мороза. Дневные температуры составят -18...-28 градусов.

На выходных ситуация может еще более усугубиться. Ночью до -28...-33 градусов, местами до -38 градусов. Днем -23...-30 градусов.

Энергетики уверяют, что температура воздуха в домах не будет падать при понижении температуры на улицах. На всех станциях компании в Алтайском крае сформированы запасы топлива. Этого достаточно для того, чтобы нести повышенную тепловую нагрузку. Также имеется дополнительный резерв тепловых мощностей, и при необходимости котлоагрегаты будут введены в работу.