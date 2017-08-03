Энергоснабжение восстановили в пережившем ураган алтайском селе

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Спасатели продолжают работы в алтайском селе Советское, пережившем ураган в конце прошлой недели.

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Прочее Фотоновости. Ураган обрушился на Советский район в Алтайском крае

Как сообщают в ГУ МЧС по региону, населению оказывается адресная помощь.

"Электроснабжение восстановлено в полном объеме. В течение суток поступила 21 заявка от жителей на расчистку дворовых территорий от поваленных деревьев, демонтаж кровельного покрытия, все заявки отработаны. Проведена расчистка трех улиц, за сутки вывезено 80 кубометров мусора", - отмечают в экстренном ведомстве.

Режим чрезвычайной ситуации на территории всего Советского района сохраняется.

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"Задействовано 25 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России: 6 человек, 2 единицы техники", - добавляют спасатели.