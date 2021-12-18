ЕР и Минпросвещения создали региональные штабы по контролю за капремонтом школ

Вопросы организации капремонта школ обсудили участники I Всероссийского родительского форума, который "Единая Россия" провела вместе с Минпросвещения. Участниками дискуссии стали около тысячи родителей из 85 регионов страны, сообщает сайт ER.ru.

Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, капремонт школ, который включён в народную программу "Единой России", в январе 2022 года стартует по всей стране.

"По поручению президента в 2022-2023 годах необходимо провести капитальный ремонт не менее чем в трёх тысячах общеобразовательных учреждений. Объём беспрецедентный", – сообщил он.

При этом, с одной стороны, необходимо, чтобы подрядные организации качественно выполнили работу, а с другой – привлечь к контролю за этой работой общественность, сделать проект максимально открытым.

"Очень важен вопрос с подвозом детей, чтобы не нарушен был образовательный процесс. А когда будут планироваться дизайнерские решения, участвовать в обсуждении этих решений должны сами школьники и учителя", – добавил он.

Ход реализации программы капремонта школ будут контролировать депутаты всех уровней от "Единой России" и сенаторы. Список ответственных передадут в Минпросвещения, заявила координатор партпроекта "Новая школа", первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

"Депутаты будут постоянно на связи непосредственно на территориях. Вместе с координаторами партпроекта "Новая школа" и региональными органами власти будут анализировать ход работ. По возможности за объектами будет вестись онлайн-видеонаблюдение", – указала она.

Нести ответственность за подачу заявок на участие в программе капремонта должны чиновники, которые профессионально этим занимаются, заявила в ходе обсуждения глава комитета Госдумы по просвещению, федеральный координатор партпроекта "Культура малой Родины" Ольга Казакова.

"Не все школы были готовы к тому, чтобы правильно заполнить заявки. Когда мы с вами говорим о бюрократической нагрузке на учителей, мы полностью уверены, что в этой части в наших силах её снизить. Мы просим Минпросвещения внимательно посмотреть на заявочную кампанию от регионов, в том числе в свете снижения ответственности учителей и повышения – чиновников", – сказала она.

Об инициативах, которые планируется реализовать в школах, рассказали представители из регионов. В частности, они предлагают предусмотреть в отремонтированных школах создание особых образовательных пространств, имеющих воспитательное значение. Например, тематических пространств о Великой Отечественной войне, об истории родного края. Обязательны зоны обучения безопасности.

Также прозвучало предложение составить реестр образовательных учреждений, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания, чтобы призвать к ответу недобросовестных подрядчиков. В числе других инициатив – привлечение родительских комитетов к составлению заявок ещё до начала ремонта школ, а к оснащению в школах спортивных объектов – представителей профессионального спортивного сообщества.

По словам координатора партпроекта "Новая школа" в Алтайском крае, депутата фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергея Писарева, в Алтайском крае на реализацию программы в 2022 году выделено более 1 734 520 тысяч рублей. Эти средства позволят включить в программу капремонта 33 школы.

"Уже в будущем году 33 сельских школы Алтайского края вошли в программу капремонта. Это значит, что более 12 тысяч сельских ребятишек совсем скоро смогу получать знания в современных и комфортных условиях. С учётом территориальной особенности нашего региона, где чуть меньше половины населения живет в сельской местности, программа станет реальной мерой поддержки и развития сёл", – подчеркнул Сергей Писарев.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент поручил на съезде "Единой России" 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. В ходе заседания президиума Госсовета Владимир Путин сообщил, что по предложению руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой программу капремонта школ решено сделать комплексной – не только ремонт зданий и помещений, но и их внутреннее оснащение и обеспечение современным оборудованием. В конце июля "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ – от проекта до приёмки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.