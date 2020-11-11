Еще 15 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

За сутки в регионе лабораторно подтвердили 232 случая заболевания COVID-19

11 ноября 2020, 13:37, Никита Иванников

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 15 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии в регионе выросло до 915. В 449 случаях причиной стал ковид.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 232 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 21 731 человека. Выздоровели 18 192 человека.

Разработчики вакцины

Разработчики вакцины "Спутник V" объяснили заражение алтайских врачей ковидом

Новые случаи распределились так: Барнаул – 72, Рубцовск – 14, Бийск, Заринск – по 10 заболевших, Алейск – 9, Новоалтайск, Славгород, Яровое –по 7 заболевших, Волчихинский, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Кулундинский, Михайловский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Ключевский, Косихинский, Локтевский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Залесовский, Змеиногорский, Курьинский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Быстроистокский, Егорьевский, Зональный, Краснощековский, Новичихинский, Немецкий национальный, Солтонский, Тальменский, Троицкий, Табунский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии на 11 ноября находится 661 пациент, из них к аппаратам ИВЛ подключены 177. В ковидных госпиталях остаются свободными 932 койки.

Как уже сообщал amic.ru, ранее председатель АКЗС Александр Романенко призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. По его словам, не менее трети всех посетителей ТЦ либо ходят без маски, либо неправильно ее носят.

Ковидный госпиталь Заринска освятили после настойчивых просьб пациентов

Ковидный госпиталь Заринска освятили после настойчивых просьб пациентов

Комментарии
    Новости партнеров