Ещё 25 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

25 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, инфекция стала причиной смерти в 23 случаях.

Всего за время пандемии в регионе умерло 4408 человек.

Также за сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 269 новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 67 314 человек.

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Новых инфицированных зарегистрировали в следующих населённых пунктах: Барнаул – 70, Рубцовск – 41, Бийск – 19, Заринск – 18, Алейск – 17, Алейский район – 15, Новоалтайск – 10, Калманский район – 9, Угловский район – 6, Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский, Тюменцевский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби – 4, Белокуриха, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Рубцовский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Заринский, Первомайский, Поспелихинский, Романовский, Солонешенский, Тогульский районы – по 2 заболевших, Бийский, Зональный, Косихинский, Михайловский, Родинский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему.

Из больниц выписали ещё 229 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 51 618.