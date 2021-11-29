Ещё 521 случай заражения COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 521 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 103 526.

Зафиксирована смерть ещё 28 пациентов – в 22 случаях причиной летального исхода стал коронавирус. Общее число умерших пациентов с COVID-19 достигло 7147.

Выздоровели 74 527 человек (+ 498). В ковидных госпиталях находятся 3398 пациентов, а также ещё 355 человек с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных – 705, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 262. В крае развёрнуто 4846 коек, из которых 1093 свободны.