Еще 61 случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 12 094 инфицированных.

По муниципалитетам новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 36, Рубцовск – 7, Бийск, Славгород – по 3 заболевших, Заринск, Яровое – по 2, Новоалтайск, Бийский, Волчихинский, Краснощековский, Павловский, Родинский, Тогульский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего выздоровело 10 842 человека, из них за прошедшие сутки – 34 пациента. За весь период скончались 363 человека, за прошедшие сутки – два пациента, оба от COVID-19.

С начала пандемии в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследован 401 861 человек, за сутки – 1871.