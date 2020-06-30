Еще четверо пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о четырех новых случаях смерти пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. Таким образом, к 30 июня подтвердилось в общей сложности 76 летальных исходов среди инфицированных.

В 34 случаях причиной стал COVID-19, в 39 случаях – иные причины смерти. Три случая находятся на экспертизе.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки стало известно о 76 новых случаях заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе достигло 3985 человек.

Ранее стало известно, что коронавирус нашли в Алтайской краевой клинической больницы. Там за все время эпидемии COVID-19 подтвердился у 46 медицинских работников. Сейчас закрыто отделение гематологии. Там проводится необходимая профилактика. Прием пациентов в отделении приостановлен. Возобновить его работу планируют через неделю.