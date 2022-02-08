Еще красивее, еще выгоднее. Сеть магазинов "Дом цветков" провела ребрендинг и запустила праздничные акции

В сети цветочных магазинов “ЦветкоФФ” произошёл ребрендинг: компания изменила фирменный стиль, зарегистрировала товарный знак и теперь называется ”Дом цветков”. В салонах сети стало уютнее, а в продаже появилось ещё больше горшечных растений, сувениров, предметов интерьера и декора.

Кроме того, компания стала запускать больше акций и выгодных предложений для своих клиентов. Впереди 14 февраля и 8 марта — самое время задуматься о поздравлении близких, родственников и коллег. “Дом цветков” готов поздравить дорогих вам людей, даже если вы находитесь в другом регионе страны. Курьер салона привезёт букет бесплатно* в любое время суток.

Кстати, для тех, кто в феврале совершит покупку на сумму от 1300 рублей, “Дом цветков” приготовил подарок: купон со скидкой 20% на покупку цветов с 1 по 10 марта 2022 года в любом из салонов сети. Подробности акций уточняйте на сайте или в Instagram-аккаунте.

Сейчас сеть цветочных магазинов “Дом цветков” разрабатывает программу лояльности, запустила продажу франшизы и готовится к открытию новых салонов.

“За прошедшие пять лет рынок претерпел существенные изменения: появились новые компании, а существующие конкуренты стали сильнее. С учётом этих факторов, а также динамических изменений мы приняли решение провести ребрендинг и полностью изменить концепцию салона”, — рассказал собственник сети и правообладатель товарного знака “Дом цветков” Никита Воронов.

Ещё одним аспектом, в котором компания стала сильнее, — работа с юридическими лицами. Для них разработаны индивидуальные условия поставки и оплаты, которые позволяют значительно экономить время.

Сеть цветочных магазинов “Дом цветков” существует на рынке более пяти лет, и за это время стала одной из крупнейших в Сибири. Салоны компании представлены в 30 населённых пунктах Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области.

*При заказе от 1300 рублей.

Сеть цветочных магазинов “Дом Цветков”

Тел.: 8-800-600-04-68

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