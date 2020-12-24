Еще один ковидный госпиталь закрывают в Барнауле

Городская больница № 12 в Барнауле прекратила оказывать медицинскую помощь пациентам, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают "Вести Алтай".

620 коек, которые ранее предназначались для таких людей, теперь переведены в формат оказания плановой, экстренной и неотложной помощи по своему прежнему профилю.

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В частности, возобновили прием пациентов гинекологическое, неврологическое и хирургическое отделения. Открыть терапевтическое отделение планируют до конца дня.

Перед этим помещения и хранящиеся в них предметы тщательно обрабатывали специальными растворами, чтобы ликвидировать риск распространения инфекции.

Количество коек для больных коронавирусом в алтайских медучреждениях на 24 декабря составляет 4523, из них 1205 свободны. В период пиковой нагрузки их число превышало 6 тысяч.

Как ранее писал amic.ru, 18 декабря 2020 года правительство Алтайского края сообщило, что не будет создавать ковидный госпиталь в торговом центре – ни в "Посуда Центре", ни в каком другом. Да и вообще не намерено организовывать больницу "вне медицинских учреждений".

С 1 декабря в Барнауле перестал работать ковидный госпиталь, размещенный на базе Алтайского центра охраны материнства и детства.