Еще один пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае

Краевой оперативный штаб по ситуации с новой коронавирусной инфекцией сообщил о новом летальном исходе пациента, которому ранее диагностировали COVID-19.

Таким образом, на 4 июня в Алтайском крае скончались 23 человека с коронавирусом. В том числе – 13 случаев от COVID-19, восемь случаев – иные болезни, еще по двум проходят экспертизы.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили 69 новых случаев инфицирования. Общее число заразившихся достигло 2135 человек.

Ранее стало известно, что, возможно, уже завтра, 5 июня, по итогам заседания оперштаба будет принято решение о некотором послаблении ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом ранее рассказал губернатор Виктор Томенко.