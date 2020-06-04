Еще один пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае
Число скончавшихся, которым ранее диагностировали COVID-19, в Алтайском крае выросло до 23
Краевой оперативный штаб по ситуации с новой коронавирусной инфекцией сообщил о новом летальном исходе пациента, которому ранее диагностировали COVID-19.
Таким образом, на 4 июня в Алтайском крае скончались 23 человека с коронавирусом. В том числе – 13 случаев от COVID-19, восемь случаев – иные болезни, еще по двум проходят экспертизы.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили 69 новых случаев инфицирования. Общее число заразившихся достигло 2135 человек.
Ранее стало известно, что, возможно, уже завтра, 5 июня, по итогам заседания оперштаба будет принято решение о некотором послаблении ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом ранее рассказал губернатор Виктор Томенко.