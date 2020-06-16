Еще один пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае

В Алтайском крае скончался еще один человек, зараженный коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с вирусом.

Точную причину смерти установят в ходе патологоанатомических исследований.

Таким образом, за весь период эпидемии в крае скончались 42 человека, из которых 22 умерли от коронавируса, 17 – по иным причинам, а три случая находятся на экспертизе.

Как уже ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае за минувшие сутки COVID-19 заразились еще 72 человека, а общее число инфицированных достигло 2939 человек. В тяжелом состоянии находятся 47 пациентов, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.