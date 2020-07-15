Еще один рекорд. В Алтайском крае выявили 246 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировано 246 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

"На 15 июля в Алтайском крае выявлено 246 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 66, Алтайский район – 1, Бийск – 58, Баевский район – 1, Благовещенский район – 5, Бурлинский район – 1, Белокуриха – 4, Залесовский район – 2, Заринск – 5, Камень-на-Оби – 3, Михайловский район – 29, Новоалтайск – 23, Павловский район – 1, Первомайский район – 11, Ребрихинский район – 5, Романовский район – 1, Рубцовск – 2, Смоленский район – 4, Солонешенский район – 1, Славгород – 5, Тальменский район – 12, Троицкий район – 1, Топчихинский район – 1, Табунский район – 2, Усть-Калманский – 1, Шипуновский район – 1", – сообщили в оперштабе.

Таким образом, на 15 июля в регионе 6540 человек, инфицированных COVID-19, из них 621 ребенок до 17 лет включительно.

Напомним, что 10 июля губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ по мерам профилактики распространения коронавируса. В частности, глава края запретил обслуживать посетителей общественных мест без масок и разрешил открыть для посетителей пляжи.