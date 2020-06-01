Еще одну больницу в Барнауле сделают ковидным госпиталем

Городскую больницу № 4 Барнаула сделают госпиталем для больных коронавирусом. Об этом во время онлайн-брифинга 1 июня рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По словам чиновника, медучреждение постепенно освобождают, а горбольница № 12 возьмет на себя функцию больницы № 4 по приему "нековидных" пациентов.

Как ранее писал amic.ru, за прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевших выявили в Барнауле – 16 человек, Рубцовском районе – 13, Славгороде – 8, Новоалтайске – 5, Павловском, Алтайском, Третьяковском, Тюменцевском, Хабарском, Курьинском районах, Бийске и Камне-на-Оби – по двое. В Горняке, Поспелихинском, Родинском, Егорьевском, Ребрихинском, Табунском, Косихинском, Бурлинском и Кытмановском районах – по одному заболевшему.