Ешь, молись, люби: как провели новогодние каникулы алтайские депутаты

Народные избранники гуляли, катались на лыжах и снегоходах, лепили пельмени

9 января 2019, 13:13

Новогодние каникулы — отличное время и выспаться, и нагуляться. Кто как высыпался — дело каждого, а вот как отдыхали, видно в соцсетях. Портал Amic.ru традиционно и сам полистал Инстаграм алтайских депутатов и делится самими интересными постами с читателями.

Начнем с депутатов Госдумы. Наталья Кувшинова выложила рождественские фотографии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Рождеством! #рождество #спраздником

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Депутат ГД Александр Прокопьев традиционно активно отдыхал.

Его коллега по думскому цеху Даниил Бессарабов активно лепил пельмени.

А Виктор Зобнев, тоже депутат Госдумы, 31 декабря был в спортзале, чем и поделился.

Госдумец Олег Быков постил заснеженный Барнаул.

А теперь депутаты краевого парламента. Дмитрий Аганов на природе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ночлег готов, пора ловить ужин! #алтайскийкрай #аганов #барнаул

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Алексей Найден, судя по фото, был в Сочи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Татьяна Ильюченко каталась на лыжах.

 
 
 
 

Павел Шумихин ходил в кино.

А теперь депутаты Барнаульской гордумы. Вячеслав Перерядов катался на снегоходе.

Марина Ермоленко была на Телецком озере.

Оксана Молодых гуляла.

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