Ешь, молись, люби: как провели новогодние каникулы алтайские депутаты
Народные избранники гуляли, катались на лыжах и снегоходах, лепили пельмени
Новогодние каникулы — отличное время и выспаться, и нагуляться. Кто как высыпался — дело каждого, а вот как отдыхали, видно в соцсетях. Портал Amic.ru традиционно и сам полистал Инстаграм алтайских депутатов и делится самими интересными постами с читателями.
Начнем с депутатов Госдумы. Наталья Кувшинова выложила рождественские фотографии.
С Рождеством! #рождество #спраздником
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Депутат ГД Александр Прокопьев традиционно активно отдыхал.
Покоряем новые склоны. А вы как проводите выходные? #горныелыжи #спорт #выходные
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Его коллега по думскому цеху Даниил Бессарабов активно лепил пельмени.
Новогодние праздники - лучшее время, чтобы вспомнить о семейных традициях. Наша семья, например, собирается за одним столом, за лепкой настоящих сибирских пельменей. А какие семейные традиции есть у вас? #семья #семейныетрадиции #отдых #каникулы #времявместе #кулинарим #времясродными #домгдетепло
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А Виктор Зобнев, тоже депутат Госдумы, 31 декабря был в спортзале, чем и поделился.
Госдумец Олег Быков постил заснеженный Барнаул.
А теперь депутаты краевого парламента. Дмитрий Аганов на природе.
Ночлег готов, пора ловить ужин! #алтайскийкрай #аганов #барнаул
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Алексей Найден, судя по фото, был в Сочи.
Татьяна Ильюченко каталась на лыжах.
Павел Шумихин ходил в кино.
А теперь депутаты Барнаульской гордумы. Вячеслав Перерядов катался на снегоходе.
Марина Ермоленко была на Телецком озере.
Оксана Молодых гуляла.