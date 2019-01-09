Ешь, молись, люби: как провели новогодние каникулы алтайские депутаты

Новогодние каникулы — отличное время и выспаться, и нагуляться. Кто как высыпался — дело каждого, а вот как отдыхали, видно в соцсетях. Портал Amic.ru традиционно и сам полистал Инстаграм алтайских депутатов и делится самими интересными постами с читателями.

Начнем с депутатов Госдумы. Наталья Кувшинова выложила рождественские фотографии.

Депутат ГД Александр Прокопьев традиционно активно отдыхал.

Его коллега по думскому цеху Даниил Бессарабов активно лепил пельмени.

А Виктор Зобнев, тоже депутат Госдумы, 31 декабря был в спортзале, чем и поделился.

Госдумец Олег Быков постил заснеженный Барнаул.

А теперь депутаты краевого парламента. Дмитрий Аганов на природе.

Алексей Найден, судя по фото, был в Сочи.

Татьяна Ильюченко каталась на лыжах.

Павел Шумихин ходил в кино.

А теперь депутаты Барнаульской гордумы. Вячеслав Перерядов катался на снегоходе.

Марина Ермоленко была на Телецком озере.

Оксана Молодых гуляла.