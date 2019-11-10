"Если решетка, то только шоколадная". Мария Бутина отмечает двойной день рождения

Уроженка Барнаула Мария Бутина, недавно освобожденная из американской тюрьмы, показала в своем Facebook, как отмечает сразу два своих дня рождения.

"Полагаю, что комментарии излишни. Все указано в надписи на тортике. Я получила два торта от любимой семьи – за 30 и 31. У меня такая прекрасная семья!" – написала Мария.

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Прочее Марии Бутиной подарили фуфайку с матерной надписью на спине

В воскресенье, 10 ноября, Бутиной исполняется 31 год. Ранее она сообщала, что будет отмечать сразу два дня рождения, поскольку в прошлом году отпраздновать не удалось. По крайней мере, не получилось это сделать в кругу семьи и близких.

Накануне она показала ватник, который ей подарило российское СМИ. На спине фуфайки под заплаткой с надписью "Censored" скрыта напечатанная латиницей матерная фраза. Выглядит она примерно следующим образом: "Россия офигенна, братан!"

Напомним, 25 октября после освобождения из американской тюрьмы Бутину депортировали в Россию. 26 октября она прилетела в московский аэропорт Шереметьево, где ее ждал отец, а уже 29 октября вернулась в родной город Барнаул.

28 апреля 2019 года суд приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (девять месяцев). 25 октября она была освобождена. После этого ее депортировали на родину. По мнению обвинения, Бутина "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику". Мария окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Также она основатель общероссийской общественной организации "Право на оружие". 8 ноября Бутина встретилась со студентами и преподавателями родного университета. Фактически встреча стала ее первым интервью после освобождения.