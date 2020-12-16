Естественная убыль населения Барнаула выросла в три раза

Естественная убыль населения в Барнауле с января по октябрь 2020 года выросла почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

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На тысячу жителей Барнаула показатель рождаемости составил 9,3, а смертности – 13,6. Рождаемость в городе выше среднего по краю на 8,1%, а смертность ниже на 9,3%.

Естественная убыль населения в городе составила 2474 человека, что почти втрое больше аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 862 человека.

В целом по региону число родившихся сократилось, а умерших – увеличилось. Так, в январе-октябре 2020 года родилось на 1375 младенцев меньше, чем годом ранее, а умерло на 1339 человек больше. Естественная убыль увеличилась с 9594 до 12308 человек.