Это было потрясающе: барнаульцев впечатлил огненный рассвет

Фото: vk.com/barneos22, Таня Миронова, polina_ch, Ирина Клепикова, Анна Моор, nika_sunny, Nik Derzhak, kitory_8, Даша Уржумова, ___shekotovaa___

Жители Барнаула в социальных сетях делятся фотографиями огненного рассвета, который можно было наблюдать утром 12 декабря.

Горожане, комментируя снимки этого природного явления, отмечают, что это было потрясающее зрелище.