Это было потрясающе: барнаульцев впечатлил огненный рассвет
Горожане в социальных сетях делятся фотографиями неба, озаренного красным
12 декабря 2018, 15:21
Фото: vk.com/barneos22, Таня Миронова, polina_ch, Ирина Клепикова, Анна Моор, nika_sunny, Nik Derzhak, kitory_8, Даша Уржумова, ___shekotovaa___
Жители Барнаула в социальных сетях делятся фотографиями огненного рассвета, который можно было наблюдать утром 12 декабря.
Горожане, комментируя снимки этого природного явления, отмечают, что это было потрясающее зрелище.
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